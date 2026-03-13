Hidvéghi Balázs: a Nemzeti Petíció a nemzeti kormány döntéseinek támogatása

Már több mint másfél millióan küldték vissza a Nemzeti Petíciót.

Hidvéghi Balázs,a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azt mondta: az egyre erőszakosabb brüsszeli és ukrán háborús követelésekre a nemzeti kormány képes nemet mondani, ezért fontos, hogy minél többen csatlakozzanak a Nemzeti Petícióhoz.

Egy ilyen helyzetben most óriási jelentőségű, hogy erős üzenetet küldjünk Brüsszelnek, Ukrajnának és hazai bábjuknak - emelte ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára.