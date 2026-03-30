Agresszió Vecsésen – így lökdösték a HírTV stábját a tiszások

Akadályozták munkájában a HírTV riporterét a Tisza Párt vecsési rendezvényén. Kollégánk a térség tiszás országgyűlésiképviselő-jelöltjét kérdezte Radnai Márk, a párt alelnökének drogbotrányáról, azonban Balajti István kitért a válaszadás elől, és aktivisták kíséretében a parkolóba ment és beült az autójába.
Majd az egyik aktivista, aki saját elmondása szerint az interjúkat készíti a jelöltekkel, lökdösődni kezdett a HírTV riporterével. A képviselőjelölt végül az autójában ülve várta meg a rendezvényen Magyar Pétert, és nem adott választ egyetlen kérdésünkre sem.
Miközben a parkolóban az újságírók akadályozása zajlott, a színpadon a Tisza Párt elnöke ismét a sajtót támadta, folytatva a HírTV-vel szembeni ellenséges retorikát.