NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Agresszió Vecsésen – így lökdösték a HírTV stábját a tiszások

Akadályozták munkájában a HírTV riporterét a Tisza Párt vecsési rendezvényén. Kollégánk a térség tiszás országgyűlésiképviselő-jelöltjét kérdezte Radnai Márk, a párt alelnökének drogbotrányáról, azonban Balajti István kitért a válaszadás elől, és aktivisták kíséretében a parkolóba ment és beült az autójába.

  • Hírek
  2 órája
  Frissítve: 2 órája
  Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Majd az egyik aktivista, aki saját elmondása szerint az interjúkat készíti a jelöltekkel, lökdösődni kezdett a HírTV riporterével. A képviselőjelölt végül az autójában ülve várta meg a rendezvényen Magyar Pétert, és nem adott választ egyetlen kérdésünkre sem.

Miközben a parkolóban az újságírók akadályozása zajlott, a színpadon a Tisza Párt elnöke ismét a sajtót támadta, folytatva a HírTV-vel szembeni ellenséges retorikát.

 

 

