Jelentés: nemzetközi hálózat áll a magyar baloldal mögött

Kiterjedt nemzetközi hálózat finanszírozza és koordinálja a magyar baloldalhoz köthető szereplőket - állapította meg az a magyar kormányzati jelentés, amely az előző amerikai vezetés magyarországi politikai befolyási tevékenységét vizsgálta. László András kormánybiztos a dokumentumban rávilágított: ez a hálózat a Joe Biden vezette amerikai adminisztráció végével nem szűnt meg, csak mára Brüsszel vette át Washington helyét, ugyanaz a hálózat, amely 2022-ben a baloldali összefogás kampányát segítette, most a Tiszát Pártot segíti.