Miközben Németország és Horvátország is a hadkötelezettség felé mozdul, a kormánypártok kommunikációs igazgatója figyelmeztet: Manfred Weber „álma” a közös európai seregről valójában közvetlen összecsapást jelentene Oroszországgal. Menczer Tamás szerint Magyarország békéjének záloga egyedül Orbán Viktor, aki képes ellenállni a háborús nyomásnak, szemben a Tisza Párttal, amely szerinte belesodorná az országot a konfliktusba.