Brüsszel és a háborúpárti európai vezetők célkeresztjében a kontinens fiatalsága áll – véli Menczer Tamás. A politikus szerint a sorkatonaság egyre több országban történő visszaállítása nem véletlen egybeesés, hanem egy tudatos stratégia része, amelynek végső célja az európai egységek ukrajnai frontra küldése.
Miközben Németország és Horvátország is a hadkötelezettség felé mozdul, a kormánypártok kommunikációs igazgatója figyelmeztet: Manfred Weber „álma” a közös európai seregről valójában közvetlen összecsapást jelentene Oroszországgal. Menczer Tamás szerint Magyarország békéjének záloga egyedül Orbán Viktor, aki képes ellenállni a háborús nyomásnak, szemben a Tisza Párttal, amely szerinte belesodorná az országot a konfliktusba.