Magyar Péter szerint is Európa hadban áll Oroszországgal

Kiderült, hogy Magyar Péter egy követ fúj a brüsszeli elit és a háborúpárti európai vezetőkkel, beleértve Magyar Péter néppárti főnökeit is. Szerintük ugyanis Európa harcol Oroszországgal.

Európa harcban áll. - így kezdte a 2025-ös évértékelő beszédét az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen háborús beszédét sokan állva tapsolták meg az Európai Parlament plenáris ülésén. Még a tiszás képviselő, Tarr Zoltán is állva ünnepelte az Európa Bizottság elnökének kijelentését.

Mindez nem meglepő, hiszen Manfred Weberék feltételekhez kötötték a Tisza Párt Európai Néppárthoz való csatlakozását, ezek egyike pedig Ukrajna feltétel nélküli támogatása volt. Az Európai Néppárt elnöke arról is beszélt korábban, hogy szerinte nem elég a nemzeti hadseregek létszámának növelése, ő többet szeretne. Kijelentette: az az álma, hogy közös európai hadsereg jön létre, amely Ukrajnába menne békefenntartónak.

A Tisza párt EP-képviselője pedig meg is megerősítette, hogy a Néppárti Álláspont képviselete kötelezettség számukra. Ezt támasztja alá az is, hogy Tarr Zoltán korábban a gyerekek óvodai beszoktatásához hasonlította a Néppártba való beilleszkedésüket. Valamint azt is elárulta, hogy több kérdésben elfogadták a néppárti álláspontot és ezeket az álláspontokat kvázi magukévá teszik.

Ezzel szemben Orbán Viktor éppen ennek az ellenkezőjét hangoztatja minden fórumán és aktívan kiáll a béke mellett. A magyar kormányfő és a magyar kormány álláspontja az, hogy az orosz-ukrán háborúnak Magyarország nem részese, és a háborúpárti európai vezetőknek ellenállva ki kell maradni a konfliktusból. A miniszterelnök többször hangsúlyozta, hogy azért van szükség a háborúellenes szövetség megújítására, mert csak nemzeti egységgel lehet kívül tartani Magyarországot a háborúból.