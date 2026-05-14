Teljesen elszabadult a pokol a közösségi médiában?

A közösségi média korában az online zaklatás lassan beépül a sztárok mindennapjaiba. Kollányi Zsuzsi és a Dirty Slippers frontembere, Lobó-Szalóky Lázár döbbenetes részletekkel szolgált: a kéretlen intim fotóktól a koncerten repülő vodkásüvegig terjed a paletta.

A kullogó jogalkotás miatt az interneten szinte bárki következmények nélkül tombolhat. Még kiskorúak és pedagógusok is küldenek sokkoló üzeneteket, mintha a virtuális térben teljesen eltűnt volna a kontroll és az erkölcs.