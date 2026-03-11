A miniszterelnök levélben fordul a határon túli magyarokhoz, hogy vegyenek részt a választásokon

Hidvéghi Balázs elmondta, hogy a magyar nemzet ereje mindig is az összetartozás érzéséből eredt. A magyar állampolgárság és a szavazati jog kiterjesztésével a kormány kimondta, hogy a magyarság egy és oszthatatlan. Az államtitkár leszögezte, hogy az idei országgyűlési választás tétje nem kevesebb, mint a nemzet jövője.