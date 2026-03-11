Egy liter benzin 595, a gázolaj 615 forint a magyar autósoknak

Az elszabaduló üzemanyagárak megfékezésére védett árat vezetett be a kormány. A rendelet szerint a benzin literenként legfeljebb 595 forintért, míg a dízel maximum 615 forintért értékesíthető a kutakon.

A kedvezményes üzemanyagot csak azok vehetik igénybe, akik magyar rendszámmal és forgalmival rendelkező gépjárművekbe tankolnak. Erről a benzinkutakon egy jól látható tájékoztatást kell kihelyezni magyarul és angolul is. A gyakorlatban a benzinkutas jogosult lesz ellenőrizni az autó rendszámát, a forgalmi alapján a jármű gyártmányát, típusát, színét és üzembentartóját, illetve a forgalmi vonalkódját is leolvasni vagy a rendszámot feljegyezni.

A benzinkutak totemoszlopain a védett ár, míg kútoszlopain a piaci ár van feltüntetve - hívta fel rá a figyelmet a Holtankoljak.hu ügyvezetője. Bujdos Eszter hozzátette, hogy ha nem közvetlenül a magyar jármű benzintankjába tankolnak üzemanyagot a vásárlók, hanem elvitelre kannába, úgy a védett ár nem érvényesíthető.