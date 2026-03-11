Brutális áremelkedés jön Európában! Mutatjuk, hogyan védi meg az országot a miniszterelnök

Orbán Viktor világosan fogalmazott: a közel-keleti háború és Zelenszkij olajblokádja miatt súlyos energiahiány jön Európában. A globális válság a hazai baloldal tehetetlenségével párosulva katasztrófát hozna, de a jelenlegi kabinet meg tudja védeni Magyarországot. A racionális szavazók számára világos, hogy a stabilitás és a megfizethető energiaellátás garantálása miatt a Fidesz maradt a biztos választás.