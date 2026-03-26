Lehallgatás és kábszeres figurák: ez lenne az alternatíva? – Menczer Tamás válaszol

A kormánypártok kommunikációs igazgatója azonban nem állt meg itt: Radnai Márk kijelentéseire hivatkozva kábítószer-használattal, konkrétan kokainozással és LSD-fogyasztással vádolta meg a párt vezetését, kiemelve Magyar Péter felelősségét is.

A videóban elhangzottak szerint léteznek olyan felvételek egy „ominózus éjszakáról”, amelyek nyilvánosságra kerülése beláthatatlan következményekkel járna a Tisza Párt számára.

Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy véleménye szerint

az ilyen „zűrös figurákra” még egy hétvégi bevásárlást sem bízna rá az ember, nemhogy az ország vagy a jövő nemzedékek sorsát

Zárásként kontrasztot állított a felvázolt állapotok és Orbán Viktor kormányzása közé, utóbbit jelölve meg az egyetlen megbízható alternatívaként a választók számára.