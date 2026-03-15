Szijjártó: Míg mi a valóságot építjük, az ellenzék különböző trükkök mögé bújik

Szijjártó Péter legutóbbi videójában éles határvonalat húzott a kézzelfogható eredmények és a közösségi média filterei közé. A külügyminiszter szerint míg a kormány a mindennapok valóságában, a magyar emberek biztonságáért dolgozik, addig a Tisza Párt és köre csupán egy digitális laboratóriumban tenyésztett, önellentmondásokkal teli látványpolitikát folytat, ahol a tegnapi hazugság a mai igazság alapja.
Szijjártó Péter legfrissebb bejegyzése rávilágított, hogy a kormányzati munka alapja a kőkemény valóság, nem pedig a lájkok hajszolása. Ezzel szemben a Tisza Párt stratégiája a folyamatos trükközés, ahol a virtuális térben felépített várakat a Magyar Péter hazugságai tartják össze ideig-óráig. A magyar emberek érdekei nem áldozhatók fel egy olyan virtuális politikai színház oltárán, ahol a főszereplő reggel még az ellenkezőjét állítja annak, amit este hirdet.