Külföldi tőkések fenik a fogukat a magyar cégekre

A Tisza-kormány alatti váratlan forinterősödés olyan, mint amikor a mosolygós hentes dicséri a malacot: a végén úgyis kolbász lesz belőle. Boros Imre szerint a külföldi befektetők csupán pozícióba állnak, hogy olcsón megszerezzék a magyar gazdaság tartóoszlopait.

A nemzeti vagyon kiárusítása valós veszély, ha a háttérből diktált gazdaságpolitika érvényesül. A stratégiai cégek eladása – mint a MOL vagy a reptér – a jövőnk felélése lenne egy hamis nyugati vállveregetésért.