Orbán Viktor 18 órakor Esztergomba érkezik

Az államiság bölcsőjében, Esztergomban folytatódik a miniszterelnöki országjárás. Gulyás Áron kollégánk már a helyszínről figyeli a készülődést a Bazilika árnyékában, ahol a levegőben vibrál az elszántság. A tét nem kisebb, mint a béke megőrzése és a nemzeti összefogás erejének demonstrálása a külső nyomással szemben.
A mai országjárás esztergomi állomásán Orbán Viktor a béke fontosságát hangsúlyozza a választás 2026 kapujában. Esztergom történelmi falai között a nemzeti egység ereje mutatja meg, hogy a magyar érdekek képviselete és a brüsszeli zsarolás elutasítása az egyetlen járható út hazánk számára. Gulyás Áron jelentése szerint a tömeg már kora délután óta gyülekezik, hogy első kézből hallja a miniszterelnök stratégiáját a következő sorsdöntő évekre. Ez a találkozó messze túlmutat egy egyszerű kampányeseményen; ez a nemzeti akarat és a szuverenitás melletti sziklaszilárd kinyilvánítás.
