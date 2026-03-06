Elismeréseket adtak át a roma közösség kiemelkedő képviselőinek

Február 26-án olyan művészeket, közéleti személyiségeket díjaztak a Szentandrássy roma művészeti galériában, akik tehetségükkel és munkásságukkal hitelesen képviselik a közösség értékeit és hagyományait. A Kossuth-díjas festőművész, Szentandrássy István halálának évfordulóján adták át ismét - a roma kultúra nagykövetei elismerést - a róla elnevezett galériában.

Immár 6. éve, hogy Szentandrássy István nincs köztünk, de minden évben éppoly fájdalommal emlékeznek rá pályatársai, családtagjai, barátai mintha tegnap még köztünk lett volna. Hogy halála ne csak fájó lenyomat maradjon, ezen a napon adják át a roma kultúra nagykövetei díjakat a Szentandrássy galériában.

Sztojka Attila szerint a kultúrának nagy szerepe van a népek közötti megértésben, a kultúra gyökerei ugyanis egyáltalán nem esnek távol egymástól.

Kunhegyesi Ferenc a galéria művészeti vezetője szerint nemcsak a roma kultúra támogatásáról van szó, hanem olyan emberek kiemeléséről, akik maguk is élik ezt a világot.

A társadalmi párbeszédet is a kultúra egyetemes nyelvén lehet elősegíteni, romák és nem romák között.