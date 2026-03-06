Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon

Életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij egy nyilvános fórumon beszélt arról, hogy ha egy bizonyos uniós szereplő továbbra is blokkolja a 90 milliárd eurós hitelt, akkor megadja az érintett telefonszámát az Ukrán Fegyveres Erőknek.

Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok - reagált a fenyegetésre a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta a Kossuth Rádióban, hogy nem szabad engedni a zsarolásnak és a fenyegetésnek, a kormány pedig sem most, sem a jövőben nem teljesíti az ukrán követeléseket.

Az ukránok szurkolnak és pénzügyi támogatást is nyújtanak a Tisza Pártnak - emlékeztetett a kormányfő. A Tisza Párt továbbra sem ítélte el, hogy Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket, ami miatt Magyarország élt a jogával, hogy blokkolja az Ukrajnának szánt uniós hiteleket. Orbán Viktor azt is hozzátette, hogy minden állami eszközt bevetnek, hogy megakadályozzák az üzemanyagárak elszabadulását.