Nem csak játék: három évtizede épül a pécsi vasútmodell-birodalom

A vonatok szerelmesei a főpályaudvar mellett igazi ritkaságokat is megszemlélhettek a miniatűr világban.

A látogatók nem csupán egy játékot látnak. Itt minden apró részletnek története van. Dimbes-dombos vidék, tanyákkal és állatokkal és több száz méternyi pálya, amin a vonatok közlekednek. A legizgalmasabb pedig az a terepasztal, amely kiszámíthatatlan. Ahol a vonat nem csupán körbe-körbe jár, hanem eltűnik, majd váratlanul újra felbukkan.

A pécsi modellezők 1993-ban kezdték építeni a terepasztalokat és még most is napi szinten foglalkoznak makettezéssel, sőt a fiatalok számára klubot is vezetnek.