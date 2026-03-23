Orbán Viktor bejelentette az EU elfoglalását

A budapesti Patrióta nagygyűlés közönsége előtt Orbán Viktor világossá tette: a cél a Brüsszel feletti kontroll átvétele. A nemzeti szuverenitás elve mentén egy szuverén nemzetek szövetsége jön létre a föderáció helyett. Az Európai Unió vezetése három éven belül a nemzeti erők kezébe kerülhet. Ez a konzervatív politikai átrendeződés lesz az unió történetének legnagyobb fordulata a szabadság és a függetlenség irányába.

