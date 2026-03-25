Kiderült, kihez ugrott be Orbán Viktor esztergomi látogatása előtt

Az Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videó tanúsága szerint a hangulat távol állt a hivatalos protokolltól; a miniszterelnök és a rapper láthatóan ezúttal is megtalálta a közös hangot.

Dopeman szerint nem klasszikus interjú, hanem egy mélyebb, „emberi” beszélgetés zajlott közöttük, amely során még a generációs szakadékok és a „boomerezés” kérdése is szóba került – bár a rapper szerint ilyesmiről szó sem volt, a hangvétel végig közvetlen maradt.

A „gang-partihoz” váratlanul csatlakozott Lázár János építési és közlekedési miniszter is, aki jelezte: ideje indulni aznapi úticéljuk felé.

A búcsúzó pillanatokban Orbán Viktor már az előttük álló feladatokra koncentrált: röviden kitért Esztergom stratégiai fontosságára, amelyet 1990 óta „nehéz választókerületként” és komoly „bal-jobb csatatérként” jellemzett.

Fotó forrása: facebook.com/dopemantv