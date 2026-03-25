Orbán Viktor Esztergomban: Nem hagyjuk magunkat zsarolni!

A mai országjárás esztergomi állomásán Orbán Viktor világossá tette, hogy a választás 2026 sorsdöntő pillanat lesz a nemzet életében. A Mindszenty téren elhangzott beszéd fókuszában a háború elleni összefogás állt, amely az egyetlen garancia arra, hogy kimaradjunk a szomszédos konfliktusból. A kormányfő hangsúlyozta: a magyar nemzeti érdekek képviselete nem tűr megalkuvást, különösen az ukrán energetikai zsarolással szemben. Esztergom falai között elhangzott, hogy a nemzeti szuverenitás védelme érdekében le kell állítani a gázszállításokat a fenyegetőző felek felé. A cél egy olyan erős felhatalmazás megszerzése, amellyel Magyarország ellenállhat a brüsszeli hitelcsapdáknak és a titkosszolgálati beavatkozásoknak.