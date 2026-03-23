Orbán Viktor keményen reagált a lehallgatási ügyre

Orbán Viktor a Patrióta Szövetség budapesti nagygyűlésén adott exkluzív interjút a HírTV-nek, amelyben nemcsak a Szijjártó Pétert érintő lehallgatási botrányról, hanem Európa politikai jövőjéről is határozott véleményt formált.

  2 órája
  Frissítve: 2 órája
  Forrás: HírTV
Orbán Viktor miniszterelnök szerint a botrány kapcsán a Tuzson Bence igazságügyi miniszter által vezetett vizsgálatok súlyos visszaélésekre mutathatnak majd rá, miközben hangsúlyozta: a jelenleg formálódó szuverenista szövetség tagjai pár éven belül meghatározó szerepbe kerülnek az európai intézményekben. Orbán úgy véli, 2029-re „Brüsszel elfoglalása” nem csupán jelszó, hanem realitás lesz.

 

Továbbiak a témában