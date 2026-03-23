Orbán Viktor keményen reagált a lehallgatási ügyre

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a botrány kapcsán a Tuzson Bence igazságügyi miniszter által vezetett vizsgálatok súlyos visszaélésekre mutathatnak majd rá, miközben hangsúlyozta: a jelenleg formálódó szuverenista szövetség tagjai pár éven belül meghatározó szerepbe kerülnek az európai intézményekben. Orbán úgy véli, 2029-re „Brüsszel elfoglalása” nem csupán jelszó, hanem realitás lesz.