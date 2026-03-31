Orbán Viktor szerint a választásnak az is tétje, hogy hagyjuk-e magunkat kizsebelni

A választás tétje az, hogy Magyarország kimarad-e a háborúból, meg tudja-e őrizni gazdasági stabilitását és a családok biztonságát - hangsúlyozta Orbán Viktor hétfőn Szolnokon a Tiszai Hajósok terén tartott országjárásán. A miniszterelnök ugyanakkor azt is nyomatékosította, hogy a kormány továbbra is elutasítja az Ukrajna finanszírozását szolgáló közös uniós hitelfelvételt és az olcsó orosz energiáról való leválást, ami véget vetne a rezsicsökkentésnek.