Ózdon megbukott, most a Belvárosra és Józsefvárosra fáj a foga Bódis Krisztinának?

A Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje Budapest 02-es számú egyéni választókerületében – Lipótvárosban, Ferencvárosban és Józsefvárosban –, Bódis Krisztina nehezen tudná megmagyarázni eddigi eredményeit. Váradi Róbert, a Váradi Roma Cafe Ózd városából származó alapító-énekese egy friss videóban arról beszélt, hogy rokonai beszámolója szerint a jelölt kétmilliárd forint elköltése után is csak „egyenlő a nullával” szintű eredményt produkált a Hétes-telep nevű cigánytelepen.

Az énekes szerint az ott élők nem is akarnak hallani Bódisról, ami felveti a logikus kérdést: ha a korábbi terepén nem hozott valódi fejlődést, mit várhat tőle Józsefváros vagy éppen a Belváros? A baloldali ígéretek lufija ismét kipukkadni látszik, amikor a valóság és a helyiek tapasztalata szembejön az utcán.

További tartalmakért keresse fel felületeinket: https://www.youtube.com/@HIRTVvideok és https://www.facebook.com/hirtv