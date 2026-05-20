Az utolsó órák – Ma éjfélig lehet dönteni az 1 százalék sorsáról

Még a mai napban van lehetőség dönteni arról, hogy az SZJA 1+1 százalékos felajánlás hová kerüljön, hiszen ma éjfél a határidő. Ez a döntés nem jelent plusz kiadást számunkra, mégis komoly segítséget nyújthatunk civil szervezeteknek, alapítványoknak illetve egyházaknak. Ez az utolsó néhány óra még lehetőséget ad arra, hogy egy gyors döntéssel valódi támogatást adjunk azoknak, akiknek ez a legnagyobb segítség.
Ma május 20-a van, vagyis az utolsó nap a felajánlás megtételére: éjfélig kell beérkeznie a nyilatkozatnak. A szabályok ebben egyértelműek, a határidő lejárta után a felajánlás már nem érvényesíthető. A jó hír viszont, hogy az online felületen mindez még most is néhány perc alatt elintézhető, így az utolsó pillanatban még élhetünk jogunkkal és segíthetünk egy számunkra szimpatikus civil szervezetnek, amelynek ez a támogatás valóban sokat jelenthet.