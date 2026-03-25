Sniccerrel vágta át a torkát: Jogos védelem vagy véres bosszú a HÉV-megállóban?

A büntetőper középpontjában az áll, hogy a kerepesi hévi megálló területén tanúsított magatartás kimeríti-e a jogos védelem fogalmát. A vád szerint a lányt ért atrocitás már lezárult, így a vádlott tette nem védekezés, hanem önbíráskodás, amelyre az emberölés bűntettének kísérlete a kiszabható büntetési tétel. A védekezés során használt sniccer és a helyszínre vitt kalapács az ügyészség szemében a bosszúvágy jelei. Alapkérdés marad, hogy mikor következett be a jogtalan támadás vége, és meddig tarthatott a szülői pánikreakció.