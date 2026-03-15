„Sorsdöntő pillanat előtt állunk!” Kocsis Máté elárulta a Békemeneten, miért kell most összefognunk

A Békemenet végeláthatatlan sorai között Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy a nemzeti egység a legerősebb fegyverünk a sorsfordító időkben. A frakcióvezető szerint az ukrán olajblokád és a kormányfőt ért életveszélyes fenyegetések egyértelműen a magyar választások befolyásolását szolgálják. Kijev és Brüsszel közös célja, hogy egy ukrán barát kormányt segítsenek hatalomra, amely lemondana a magyar érdekek képviseletéről. A százezres tömeg békés ereje azonban bizonyítja, hogy a magyarok nem hagyják magukat zsarolni. A sorsdöntő április 12-i választás alkalmával a szuverenitásunk védelme a legfontosabb feladatunk, hiszen csak így garantálható, hogy ne egy idegen érdekeket szolgáló ukrán bábkormány irányítsa az országot a jövőben.