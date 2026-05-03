A Hír TV műsorvezetője szerint Pataki Tamás állításai valótlanok

Palányi Nóra: "Pataki Tamás felszólított arra, hogy a Hír televízióról töröljük le a híradó anyagot, amelyben szerepel, hogy ő a Szivárvány tévének a tulajdonosa. Átirányítottam az illetékes címhez, hogy kinél tud esetleg panaszt tenni, de azt mondta, hogy én vagyok a Hír TV-nek a vezetője, továbbá, hogy én utasítottam a Hír televízió munkatársát Futó Boglárkát arra, hogy őt leplezze le. Arra kért engem, hogy töröljem a híradóból azt a tartalmat, hogy ő a Szivárvány tv-nek a tulajdonosa. És azt mondta, hogy ha én ezt nem teszem meg akkor feljelent engem, feljelenti a csatornát, feljelenti a fideszes köröket és feljelenti Orbán Viktort is."