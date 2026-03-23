Szijjártó Péter szerint a külföldi titkosszolgálatok a Tiszával tartanak

A miniszter szerint óriási botrány, hogy a külföldi titkosszolgálatok segítségével hallgatták le a magyar kormány tagjait. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a Tisza Párt legbelsőbb köreihez köthető újságírók külföldi ügynökökkel dolgoznak együtt. A lehallgatás ténye és a titkos adatokhoz való hozzáférés kísérlete súlyosan sérti az ország biztonságát. Egy esetleges ukránbarát kormány hatalomra kerülése esetén a nemzeti szuverenitás védelme megszűnne, hiszen a magyar nemzeti érdekek helyett idegen hatalmakat szolgálnának ki.