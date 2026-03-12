Szijjártó: Zelenszkij hazudik a Kijevbe érkezett magyar delegációról

A Czepek Gábor által vezetett delegáció azért érkezett Ukrajnába, hogy megvizsgálja a Barátság kőolajvezetéket. Volodimir Zelenszkij azt állítja: ő nem tud a delegációról, mert hazánk nem jelezte a küldöttség érkezését.

Gulyás Gergely a kormányinfón azt mondta: lehetőséget biztosítanak az ukránoknak arra, hogy igazolják állításaikat.

Az ukrán elnök ugyanakkor látszólag erre nem nyitott. Azt állítja: a magyar kormány nem egyeztette a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló delegációja látogatását. Azt mondta: nem tudja mit csinál ott a magyar küldöttség. Neki azt jelezték, hogy csak magánutazók érkeztek.



Az ukrán elnök hazudik. reagált a megnyilvánulásra a külgazdasági és külügyminiszter. Az ukrán olajblokád tehát nem más, mint egy főbenjáró bűn Magyarországgal szemben” – tette hozzá Szijjártó Péter.