Kövér László: A kárpátaljai magyarságnak ma a létéért kell küzdenie

Kövér László, Országgyűlés elnöke szerint míg korábban a külhoni közösségeknek a jogaikért kellett küzdeniük, ma a kárpátaljai magyarság már a puszta létéért harcol. A házelnök élesen bírálta a jelenlegi ukrán vezetést és az Európai Unió intézményeit, miközben számadatokkal cáfolta azokat a hangokat, amelyek sokallják a határon túliaknak nyújtott támogatásokat.