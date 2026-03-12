Kövér László: A kárpátaljai magyarságnak ma a létéért kell küzdenie

Budapesten ülésezett a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF), ahol a házelnök tartott helyzetértékelő beszédet. Kövér László hangsúlyozta: a világpolitikai korszakváltás és a szomszédságunkban zajló háború alapjaiban írja felül a nemzetpolitikai mozgásteret.
Kövér László, Országgyűlés elnöke szerint míg korábban a külhoni közösségeknek a jogaikért kellett küzdeniük, ma a kárpátaljai magyarság már a puszta létéért harcol. A házelnök élesen bírálta a jelenlegi ukrán vezetést és az Európai Unió intézményeit, miközben számadatokkal cáfolta azokat a hangokat, amelyek sokallják a határon túliaknak nyújtott támogatásokat.