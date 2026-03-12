Gulyás Gergely: Zelenszkij nem vesz tudomást a magyar küldöttségről Ukrajnában

Értjük, hogy Magyarországon ukránpárti kormányt szeretnének.

- így fogalmazott Gulyás Gergely a miniszterelnököt és családját ért ukrán fenyegetésekkel kapcsolatban. Viszont Orbán Viktor a fenyegetések ellenére sem mondja le a nyilvános programjait.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kitért az ukrán aranykonvoj ügyére is, hogy pénzmosás gyanúja miatt nyomoz a NAV. Kiemelte, hogy Volodimir Zelenszkij az európai civilizáción kívül áll.

Az Adria vezeték ügyében pedig egyelőre vita van a felek között.