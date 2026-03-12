NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Gulyás Gergely: Zelenszkij nem vesz tudomást a magyar küldöttségről Ukrajnában

A Kormányinfón érintett legfontosabb témák többek között a Barátság vezeték helyzete és Ukrajna kérdése volt. Szó volt a miniszterelnököt ért verbális támadásokról és a kőolajvezetéket ért fizikai támadásokról is. A tájékoztatón elhangzottakat Borbély Beáta, a Nézőpont Intézet elemzője és Both Hunor, az Ellenpont operatív vezetője értékelte a Hír TV stúdiójában.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: Hír TV
Vágólapra másolva!

Értjük, hogy Magyarországon ukránpárti kormányt szeretnének.

- így fogalmazott Gulyás Gergely a miniszterelnököt és családját ért ukrán fenyegetésekkel kapcsolatban. Viszont Orbán Viktor a fenyegetések ellenére sem mondja le a nyilvános programjait.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kitért az ukrán aranykonvoj ügyére is, hogy pénzmosás gyanúja miatt nyomoz a NAV. Kiemelte, hogy Volodimir Zelenszkij az európai civilizáción kívül áll.

Az Adria vezeték ügyében pedig egyelőre vita van a felek között.

 

Továbbiak a témában