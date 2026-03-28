Tisza-szimpatizánsok zavarták meg az országjárást Pécelen

Pécelen is megjelentek a tiszás provokátorok Orbán Viktor országjárásán. Kormányellenes rigmusokkal, táblákkal és hangos bekiabálásokkal próbálták meg ezúttal is megzavarni a jobboldal találkozóját. Volt olyan, aki szerint a mostani kormánynál, még az anarchizmus is jobb lenne, de akadt aki az újságírók munkáját becsmérelte.

Voltak akik hatalmas táblával érkeztek a helyszínre, válaszadásra azonban már nem voltak nyitottak.

Egy férfi pedig egyenesen rágalmazással vádolt egy újságírót, amiért végezte a munkáját és kérdéseket tett fel neki.

Orbán Viktor szerint a tiszások csak azért jöttek, hogy elrontsák az együttlétüket. Azonban meg kell érteniük, hogy ők csak vendégek, és nem hagyják, hogy elrontsák a jobboldal találkozóját - hangsúlyozta a kormányfő.