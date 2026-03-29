Ukrán támadó akciók a Tisza gépterméből? Sokkoló vallomás a kémbotrányról

A beszivárgás mértéke aggasztó: a Tisza Párt volt informatikusa elismerte, hogy az ukrán titkosszolgálat kereste meg Kijevben. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a férfit támadó akciók végrehajtása érdekében képezték ki. A külföldi szolgálat beszervezése egy hamis NATO-akkreditáció álcája mögött zajlott, célja pedig a durva választási beavatkozás. A kormány szerint a kémelhárításnak kötelessége megvédeni a hazát az idegen érdekektől.

További tartalmakért keresse fel felületeinket: https://www.youtube.com/@HIRTVvideok és https://www.facebook.com/hirtv