Donald Trump elnök faképnél hagyta az NBC tévéstábját, heves szóváltásba keveredett a műsorvezetővel

A Trump és az NBC riportere közötti beszélgetés így hangzott el:

"DONALD TRUMP: Ők is korruptak, ahogy te is korrupt vagy, a sajtód is az. És a Meet the Press is korrupt.

KRISTEN WELKER: Az igazat megvallva, nem vagyok korrupt. De folytassuk.

DONALD TRUMP: Ezzel pontosan a kezükre játszol ezzel amit csinálsz; vagy korrupt vagy, vagy hülye, ezzel pontosan a kezükre játszol,tudod, hogy ezeket a választásokat elcsalták. A céged is tudja, hogy elcsalták őket. Tudod-e, hogy én földcsuszamlásszerű győzelmet arattam a választásokon, és mégis 94 százalékban negatív sajtót kaptam?

KRISTEN WELKER: De soha nem mutatott be bizonyítékot arra, hogy csalás történt. Folytassuk a beszélgetést, Todd Blanche-ról szeretnék beszélni.

DONALD TRUMP:Több bizonyítéka van, több bizonyíték van, mint valaha is bemutattak. Olyanok vagyunk, mint egy harmadik világbeli ország. A választásaitok csalók, maguk is csalók, és a Meet the Press is csaló. Ahogy az ABC, a CBS és a CNN is.

KRISTEN WELKER: De elnök úr...

DONALD TRUMP: Ti egyoldalú, csaló csatorna vagytok. Sajnálom. Fejezzük be, mert elegem van. Köszönöm, drágám. Jó szórakozást.

KRISTEN WELKER: Elnök úr, kérem, elutaztam egészen Wisconsinig.

DONALD TRUMP: Egy órán át ültem veled az esőben, és már elég időt adtam neked. Rendbe kellene hoznod a sajtódat. Menjünk."