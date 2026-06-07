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„Nem engedünk a Magyar Péter-i önkény zsarolásának” – Havasi Bertalan a HírTV-nek

„Nem engedhetünk a zsarolásnak, és határozottan ki kell állnunk a demokrácia mellett” – jelentette ki Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Sándor-palota mellett tartott szimpátiatüntetésen.

  • Hírek
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  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
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A politikus drámai képet festett a közigazgatásban uralkodó állapotokról: elmondása szerint a távozó tisztviselők – köztük ő maga is – a mai napig semmilyen tájékoztatást vagy törvényes végkielégítést nem kaptak a kormánytól, miközben síró emberekkel lehet találkozni a minisztériumi folyosókon. Havasi kiemelte, hogy a megmozdulással a „magyar péteri önkény” által megtámadott tisztségviselők mellett állnak ki, egyúttal a helyszínen határozottan elítélte a Bruti humorista által Juhász Hajnalka külsejére tett sértő megjegyzéseket is.

 

 

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