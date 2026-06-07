Hol a lé, Péter? – A nagy pénzblöffről a Sajtóklubban

A stúdióban elsőként az Európai Ügyészséghez való csatlakozás kérdése borzolta a kedélyeket: a résztvevők éles kritikával mutattak rá a brüsszeli kettős mércére, felelevenítve Eva Kaili mindeddig érdemi ítélet nélküli korrupciós botrányát és az uniós pénzek sorsát. Szóba került a Magyar Péter-féle Tisza Párt brüsszeli paktuma is, amely a jelenlévők szerint a rezsicsökkentés és a családtámogatások kivezetésével, valamint az adóemelések rémével fenyegeti a magyar lakosságot.

A műsor második felében a globális geopolitikai mozgások kaptak főszerepet. A vendégek vészjósló képet festettek Európa jövőjéről, köztük Ukrajna uniós csatlakozási folyamatairól és a nyugati elit által vizionált „permanens háború” veszélyeiről. Végezetül a nyugat-európai társadalmi feszültségek és az életbe lépő migrációs paktum kapcsán zárták a vitát, figyelmeztetve: ha nem teszünk ellene, az európai kultúra végnapjai Magyarországot is elérhetik.