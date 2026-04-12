A "sajtószabadság jegyében" nem engedték be a HírTV stábját a Tisza Párt eredményvárójára

Kizárták a HírTV stábját a Tisza Párt eredményváró eseményéről, annak ellenére, hogy a sajtómunkatársak beléptetése már megkezdődött. A helyszíni tudósítás szerint a döntést Tárkányi Zsolt, a párt sajtófőnöke és Hajdú-Bihar vármegyei jelöltje közölte a stábbal.

  2 órája
  Forrás: HírTV
Némethi Botond riporter a helyszínről jelentkezve elmondta, hogy míg más médiumok bejuthattak, őket, a HírTV munkatársait várakozás után elutasították. A tudósító emlékeztetett: a kitiltásról döntő Tárkányi Zsolt neve korábban egy vitatott karlendítős fénykép kapcsán került a hírekbe. Az eset kísértetiesen emlékeztet a 2018-as választásokra, amikor a Jobbik eredményvárójáról az Echo TV stábját zárták ki hasonló módon.

 

 

