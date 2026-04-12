Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Borulhat a papírforma? Toroczkai bejelentette a Mi Hazánk döntő szerepét

Toroczkai László a voksolás után közölte: a Mi Hazánk megkerülhetetlen tényezővé válik, miközben a magyar nép bölcsességére és a magas részvételre épít.

A választás napján leadta voksát Toroczkai László, aki szerint egy új, hárompárti parlament felállása a legvalószínűbb forgatókönyv. A pártelnök bízik abban, hogy a magas részvételi arány a nemzeti érdek képviseletét erősíti meg az országgyűlésben. 

A Mi Hazánk elnöke szerint a választók bölcs döntés eredményeként a mozgalom jelentős politikai súlyt kaphat. A politikai sakktábla harmadik lába stabilitást vagy döntő súlyt jelenthet a jövőbeli kormányzás folyamataiban.

 

