Botrány Sopronban: Tiszás tüntetők hergelték a tömeget

Bekiabálásokkal és folyamatos hergeléssel próbálták megzavarni Orbán Viktor Soproni országjárását. A miniszterelnök beszéde alatt a tüntetők ordítoztak és trágár kifejezésekkel illették a kormányfőt és a nemzeti kormányt.

A provokátorok mindent megtettek, hogy megakadályozzák a riporterek munkáját is. Egyikük kolléganőnk interjúját igyekezett megzavarni.

A demonstrálók folyamatos sípolással megpróbálták hergelni azokat, akik a miniszterelnök beszédére voltak kíváncsiak. Azonban az eseményre érkező helyiek békésen hallgatták Orbán Viktor beszédét, és nem engedtek semmilyen provokációnak.