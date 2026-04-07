Budaházy a Tisza Párt hátországáról: aki nincs a nemzeti oldalon, az a balos hálózatba tagozódik be

Budaházy György a Hír TV és a HírFM közös műsorában, a Paláver Hangolóban fejtette ki véleményét az aktuális politikai helyzetről, különös tekintettel Magyar Péter és a Tisza Párt felemelkedésére. A nemzeti radikális oldal meghatározó alakja szerint a Tisza Párt mögött nincs önálló értelmiségi vagy gazdasági elit, csupán a „balos média” és a korábbi baloldali kormányok háttéremberei építették fel a formációt.
Budaházy György a Paláver Hangoló című műsorben hangsúlyozta: a választás tétje óriási, ezért a nemzeti radikális szavazóknak is „fegyelmezett önmérsékletet” kell tanúsítaniuk. Úgy véli,
a szoros körzetekben egyéniben a Fidesz jelöltjeire kell voksolni,
mert csak nekik van esélyük megállítani a baloldalhoz sodródott Tisza Pártot, míg a Mi Hazánk támogatását listás szavazattal javasolja kifejezni.
Budaházy szerint
Magyar Péter mögött nincs valódi elit, csupán a balos média által kreált délibáb.
Úgy véli, a Tisza Pártot azok az erők tartják kézben, amelyek felépítették, így a formáció kiszolgáltatott marad. A cél a nemzeti források elvágása és a multicégek hatalmának visszaállítása – tette hozzá.