Budaházy a Tisza Párt hátországáról: aki nincs a nemzeti oldalon, az a balos hálózatba tagozódik be

Budaházy György a Paláver Hangoló című műsorben hangsúlyozta: a választás tétje óriási, ezért a nemzeti radikális szavazóknak is „fegyelmezett önmérsékletet” kell tanúsítaniuk. Úgy véli,

a szoros körzetekben egyéniben a Fidesz jelöltjeire kell voksolni,

mert csak nekik van esélyük megállítani a baloldalhoz sodródott Tisza Pártot, míg a Mi Hazánk támogatását listás szavazattal javasolja kifejezni.

„A média építette fel, és ők is tartják kézben”

Budaházy szerint

Magyar Péter mögött nincs valódi elit, csupán a balos média által kreált délibáb.

Úgy véli, a Tisza Pártot azok az erők tartják kézben, amelyek felépítették, így a formáció kiszolgáltatott marad. A cél a nemzeti források elvágása és a multicégek hatalmának visszaállítása – tette hozzá.