Ebben a műsorban mindenki elmondhatja a véleményét, és nem esünk egymásnak

A heti ki-, meg- és átbeszélő műsorban, a Harsányban többek között téma volt az április 12-ei választás is.

A politika nem áll meg a küszöbnél: a legújabb kampányidőszak még a legszorosabb családi kötelékeket is próbára teszi. A HírTV legutóbbi, Harsány című műsorában a hazai közélet ismert szereplői vitatták meg, hogyan szivárog be a pártpolitika a magánéletbe. Tóth Gabi őszintén vallott arról a megdöbbenésről, amelyet testvére, Vera váratlan politikai állásfoglalása váltott ki a családban. A beszélgetés során szó esett a közösségi médiában tapasztalható agresszióról, a „tiszás” és „fideszes” ellentétek személyes vetületeiről, valamint olyan abszurd történetekről is, ahol egy jóvátételnek szánt színházjegy végül lakásbetöréshez vezetett. Tanulságos körkép a magyar valóságról, ahol a humor néha az egyetlen eszköz a túléléshez.