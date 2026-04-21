HírTvBelföld

Az Európai Bíróság jogsértőnek minősítette a gyermekvédelmi törvényt

Másfél héttel a választások után elkaszálta a gyermekvédelmi törvényt az Európai Bíróság. A bíróság úgy látja, hogy nem volt szükség erre a külön jogszabályra.

  • Híradó
  • 55 perce
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: TANYARICO
A brüsszeli bíróság szerint a genderpropaganda médiában és reklámokban való terjesztése nem korlátozható, és a pedofil bűncselekményeket elkövetők nyilvántartása is ellentétes az uniós joggal. Véleményük szerint a gyermekvédelmi törvény elfogadása előtt is megvoltak a szabályok a gyerekek nyíltan szexuális tartalmakkal szembeni védelméről.

Hal Melinda klinikai szakpszichológus is megszólalt a témában, hogyan hatna a társadalomra, ha nem korlátoznák a genderpropaganda terjedését.

 

Továbbiak a témában