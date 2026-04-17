Iványi Gábor a bíróság után az államfői székbe vágyik

A köztársasági elnöki szék elnyerése előtt Iványi Gábor máris megmutatta államférfiúi énjét: a jogfolytonosságot börtönnel, a békét pedig hatóság elleni erőszakkal váltaná fel. Szerinte a nemzet egységének megtestesítéséhez elengedhetetlen egy folyamatban lévő büntetőeljárás és némi adósságfelhalmozás.

Miközben a Tisza Párt a jogállam nevében politikai erőszakot hirdet, a lelkész már a Sándor-palota függönyeit méri a vádlottak padjáról. Igazi „tiszta” kezdet a demokráciában.