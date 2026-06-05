Így támadnak a cigarettamaffiák

Hiába a 100%-os határzár és a csúcstechnológiás megfigyelőrendszerek, a szervezett bűnözés mindig talál rést a pajzson. Miközben Litvánia egén drasztikusan megugrott a Fehéroroszországból érkező, cigarettával megrakott csempészballonok száma, az illegális dohánykereskedelem súlypontja egyre inkább az Európai Unión belülre helyeződik át. A hamisított termékek gyártása ma már a legfertőzöttebb nyugat-európai államokban – Franciaországban, Belgiumban és Hollandiában – zajlik, a bűnszervezetek pedig a kereskedelemalapú pénzmosás révén közvetlenül a legális gazdaságba csatornázzák be a feketepénzeket. A szakértők szerint a bűnüldözők csak nemzetközi összefogással és az információk megosztásával vehetik fel a harcot a határokon átnyúló, láthatatlan hálózatokkal.