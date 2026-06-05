Tűzszerészek – egy rossz mozdulat is végzetes

A tűzszerészek munkája fegyelmet, precizitást és maximális koncentrációt igényel, hiszen itt egyetlen rossz mozdulatnak is végzetes következménye lehet. A Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezrede több mint nyolc évtizede tisztítja meg az országot a háborús maradványoktól. Évente 1500–2000 riasztás fut be hozzájuk, ami hűen mutatja:

a II. világháború öröksége ma is velünk él.

A szakemberek élete folyamatos készenlét, legyen szó az esztergomi bazilika kupolájába fúródott lövedékről vagy egy tanyasi udvarról, ahol a gyanútlan tulajdonos évtizedekig egy éles bombán egyengette a kaszáját. A legveszélyesebb fázis a gyújtószerkezet eltávolítása és a megsemmisítés. A kockázatok minimalizálására ma már high-tech robotokat, speciális röntgeneket és EOD 10-es bombaruhát is bevetnek, ám a technológia mellett a lakosság ébersége a legfontosabb.