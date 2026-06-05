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A köztársasági elnök mellett állnak ki civilek vasárnap a Sándor-palotánál

Egy miniszterelnök kritizálhatja, de nem fenyegetheti a köztársasági elnököt – fogalmazott a Fidesz országgyűlési frakcióvezető-helyettese és szóvivője, Szűcs Gábor.

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Szűcs Gábor Sulyok Tamás köztársasági elnök melletti kiállásra biztat mindenkit, és azt kéri, hogy minél többen vegyenek részt vasárnap 16 órakor a Sándor-palota előtti, civilek által szervezett szimpátiatüntetésen.

 

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