Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
JD Vance keményen nekiment Zelenszkijnek Budapesten

A témáról Siklósi Péter, a Külügyi Intézet vezető kutatója számolt be.

  • 4 órája
  • Forrás: HírTV
Határozottan elítélte az Amerikai Egyesült Államok alelnöke Volodimir Zelenszkij fenyegetéseit a miniszterelnökkel szemben. JD Vance budapesti látogatása során elfogadhatatlannak nevezte az ukrán elnök fenyegetéseit Magyarország, illetve a miniszterelnökkel szemben. JD Vance továbbá annak a bizottságnak a vezetője, amelynek felelőssége azon sajtó hírek felülvizsgálása, miszerint Ukrajna amerikai pénzt osztott vissza a Demokrata Párt finanszírozására az amerikai választás idején. 

