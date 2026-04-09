JD Vance keményen nekiment Zelenszkijnek Budapesten

Határozottan elítélte az Amerikai Egyesült Államok alelnöke Volodimir Zelenszkij fenyegetéseit a miniszterelnökkel szemben. JD Vance budapesti látogatása során elfogadhatatlannak nevezte az ukrán elnök fenyegetéseit Magyarország, illetve a miniszterelnökkel szemben. JD Vance továbbá annak a bizottságnak a vezetője, amelynek felelőssége azon sajtó hírek felülvizsgálása, miszerint Ukrajna amerikai pénzt osztott vissza a Demokrata Párt finanszírozására az amerikai választás idején.

A témáról Siklósi Péter, a Külügyi Intézet vezető kutatója számolt be.