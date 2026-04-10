Országgyűlési választás2026. április 12.
Kiskorúakat érintő ügy: eljárás indult a Tisza Párt jelöltje ellen

A tiszás politikus szerint hamis dokumentumok jelentek meg a sajtóban.

  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Több bizonyíték is azt támasztja alá, hogy a Tisza párt egyik Csongrád-Csanád vármegyei képviselőjelöltje gyermekek ellen követhetett el bűncselekményt. Gajda Attila ellen két szerb ügyészségi dokumentum alapján kiskorúak ellen elkövetett közösülés gyanúja miatt indult eljárás. A tiszás politikus szerint azonban hamis dokumentumok jelentek meg a sajtóban.

A Délmagyarország  kikérte egy szakértő véleményét a Gajda Attilát érintő dokumentumokról. Az ügyvéd szerint a büntetőeljárás megindulásáról értesíthették a sértettet. Továbbá a gyanúsítás tárgya és időpontja is egyértelműen látszik az iratokból.

 

Továbbiak a témában