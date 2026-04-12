Magyar Péter óvatosan bizakodik és választási csalásokról beszél

A sorsdöntő választás estéjén Magyar Péter láthatóan lejjebb tekert az optimizmusból, amikor a „hatalom végéről” szóló jóslatait már csak óvatos bizakodással merte tálalni. A Tisza Párt vezére mögött felsejlő politikai messiástudat repedéseit jelzi, hogy az eredmények előtt már választási csalás emlegetésével próbálja magyarázni az esetleges kudarcot.

Ez az elhibázott stratégia a biztos győzelem ígérete helyett a menekülőút építéséről árulkodik. Az elkerülhetetlen vereség szele megcsapta a színpadi produkciót.