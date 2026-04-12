„Garázscéget sem bíznék rá!” – durva kritikát kapott a Tisza Párt vezére a HírTV stúdiójában

A HírTV választási műsorának meghívott vendégei egyetértettek abban, hogy a választási mozgósítás mindkét oldalon „brutális” méreteket öltött: már a kora reggeli órákban rekordok dőltek meg, ami két rendkívül aktív tábor szembenállását mutatja. Mihálovics Zoltán rámutatott:

a belföldi átjelentkezők és a külhoni magyarok levélszavazatainak száma is jelentősen megugrott, ami a szoros körzetekben akár napokig is elnyújthatja a végleges eredményhirdetést.

Rákay Philip a kampányt értékelve éles morális választóvonalat húzott a kormányoldal és az új ellenzéki erő, a Tisza Párt közé. Szerinte a választás tétje egyértelműbb, mint valaha:

a tapasztalt, vízióval rendelkező államférfi és a „globalista hálózatok” által támogatott, szerinte amorális szereplők közötti döntés.

Míg az ellenzéki tábort a „frusztráció és a gyűlölet” tartja össze, addig a jobboldal egy egységes, keresztény-konzervatív értékrend mentén sorakozott fel a legrégibb politikai közösségként. A szakértők szerint az esti urnazárás után dől el, hogy a megnövekedett választói kedv végül melyik politikai oldalnak kedvezett jobban.