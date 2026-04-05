Magyarország visszafoglalta a Citadellát: Brüsszelből is látni fogják a szabadság új bástyáját

A Gellért-hegy tetején egy évtizedekig elzárt terület születik újjá, ahol a Citadella többé nem a pusztulás, hanem a közösségi tér szimbóluma. A felújítás során az erődfalak megnyitásával új átjárók jöttek létre, a központban pedig a Szabadság Bástyája kiállítás kapott helyet.

Az örökláng és a víztükör a magyar szabadságvágyat hirdeti. A beruházás a nemzeti identitás megerősítését szolgálja, visszaadva a panorámát a magyar embereknek.

