Magyarország visszafoglalta a Citadellát: Brüsszelből is látni fogják a szabadság új bástyáját

Magyarország visszafoglalta a Citadellát: Brüsszelből is látni fogják a szabadság új bástyáját

Vasárnap délután 13 órakor Orbán Viktor adja át a megújult Citadellát. A leromlott erődből modern közösségi tér és a szabadságküzdelmeket bemutató bástya született.

  21 órája
  • Frissítve: 20 órája
A Gellért-hegy tetején egy évtizedekig elzárt terület születik újjá, ahol a Citadella többé nem a pusztulás, hanem a közösségi tér szimbóluma. A felújítás során az erődfalak megnyitásával új átjárók jöttek létre, a központban pedig a Szabadság Bástyája kiállítás kapott helyet. 

Az örökláng és a víztükör a magyar szabadságvágyat hirdeti. A beruházás a nemzeti identitás megerősítését szolgálja, visszaadva a panorámát a magyar embereknek. 

 

 HírTv élőben közvetíti az esményt 13 órától.

 

